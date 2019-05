Flachgauer Waffenhändler darf Pistole nur im Geschäftsgebäude tragen

Angestellter wollte Waffenpass, um sich auch im Freien gegen mögliche Angriffe zu verteidigen. Das Landesverwaltungsgericht wies die Beschwerde ab. Es gebe keine "konkrete Gefährdung".

Ende Juni 2017 forderten die Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), Polizeidienststellen in allen Bundesländern vor "möglichen Angriffen auf Waffengeschäfte für terroristische Zwecke" zu warnen. Hintergrund waren Aufrufe in Medien der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), Waffenhändler und deren Lager zur ...