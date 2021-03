Flachgauer Waldbesitzer macht seinen Wald mit Tanne, Douglasie und Buche klimafitt

Nur ein gesunder Mischwald kann die Antwort auf den Klimawandel sein. Fichtenmonokulturen sollen der Vergangenheit angehören. Durch den Waldfonds wird der "Umbau" unterstützt.

Mit seinen 2,5 Hektar Wald zählt Mirtlbauer Josef Stummvoll zu den kleineren Waldbesitzern. "Die meisten Bauern haben zwischen 2,5 und 5 Hektar Wald", so der Göminger Landwirt. Obwohl der Wald für ihn neben der Milchwirtschaft nur einen geringen Teil des Einkommens ausmacht, will er auf den Ertrag aus dem Wald nicht verzichten. "Dafür haben schon meine Vorgänger die Voraussetzung geschaffen", so Stummvoll. Als Forstwirt denkt der Mirtlbauer in Generationen, denn Bäume, die er heute pflanzt, wird er selbst nicht mehr ...