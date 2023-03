Flachgauerin fiel auf Tochter-Betrugsmasche herein

Eine 55-jährige Flachgauerin erhielt am 4. März gegen Mittag eine Nachricht auf ihr Handy, in der ihre vermeintliche Tochter mitteilte, dass sie ihr Handy verloren hatte. Die Mutter trat auf der neuen Nummer mit der Tochter in Kontakt und diese überredete die 55-Jährige zu einer Überweisung von einem vierstellige Eurobetrag. Das meldet die Polizei in einer Aussendung am Sonntag. Nach der getätigten Überweisung versuchte die unbekannte Täterschaft nochmals, einen vierstelligen Betrag herauszulocken. Das machte die Frau stutzig und sie zeigte den Fall bei der Polizei an.

Tipps der Kriminalprävention:

• Wenn Sie ein Familienmitglied unter einer neuen Telefonnummer mit Forderungen nach Geld an Sie wendet, überprüfen Sie die alte Rufnummer oder andere Kontakte!

• Ist ein Schaden entstanden, verständigen Sie sofort Ihr Banküberweisungsinstitut oder Ihren Kreditkartenanbieter und ersuchen Sie um Rückbuchung!

• Erstatten Sie Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle!