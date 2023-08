Flachgauerin fuhr mit 2,06 Promille zur Polizei und zeigte eigenen Unfall an

Beamten auf der Polizeiinspektion in Hof bemerkten, dass die Flachgauerin Anzeichen einer Beeinträchtigung zeigte, heißt es im Polizeibericht.

Am Donnerstagvormittag zeigte eine 49-jährige Flachgauerin einen Sachschadenunfall bei der Polizei in Hof an. Die Frau war mit dem Auto zur Polizei gefahren, zeigte aber vor den Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein Alkotest ergab 2,06 Promille. Da sich die Frau nicht ausweisen konnte, begleiteten die Polizisten sie zu ihrem Wohnort, wie es im Polizeibericht heißt. Dort stießen die Beamten auch auf den zuvor angezeigten Unfallort: An der Grundstücksmauer der Nachbarn lagen Scherben und ein Kfz-Rücklicht des Autos der Frau. Sie wird angezeigt.