Flachgauerin schlitterte in Magersucht: "Es war im Lockdown leicht, das Hungern zu verstecken"

Wie eine fast 19-jährige Flachgauerin im Coronajahr 2020 in die Magersucht schlitterte und was die Pandemie damit zu tun hat. "Ich konnte irgendwann nicht mehr heraus aus meiner Haut."

Zu ihren schlimmsten Zeiten hat sich Johanna beim Aufstehen in der Früh gewünscht, dass die Sonne schnell wieder untergeht und sie schlafen gehen kann. Jetzt, sagt sie, freue sie sich morgens auf die Sonne, aufs Spazierengehen und darauf, sich abends in den Whirlpool zu setzen. "Hauptsache, es ist warm. Mir ist immer so kalt."

Johanna, die eigentlich ganz anders heißt, aber ihre Geschichte erzählen will, ohne gleich erkannt zu werden, ist fast 19 Jahre alt. Ihren 18. Geburtstag ...