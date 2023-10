Flachgauerin überfiel zwei Tankstellen - vier Jahre unbedingte Haft

Mit Pistole und Elektroschocker bewaffnete Flachgauerin (43) überfiel in einer Nacht zwei Tankstellen. Im Prozess war sich reumütig geständig.

Die 43-Jährige wurde am Landesgericht Salzburg wegen zweifachen schweren Raubes zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt (nicht rechtskräftig).

Von Frauen verübte Raubüberfälle auf Tankstellen, Trafiken oder Banken sind höchst selten. Am Mittwoch musste nun eine 43-jährige Flachgauerin vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richter Markus Hanl) Platz nehmen, weil sie laut Anklage in der Nacht vom 19. auf den 20. April binnen fünf Stunden gleich zwei Mal einen Tankstellenshop überfallen hatte. Die bislang völlig unbescholtene Frau (Verteidigerin: RA Sabina Moser) war im Prozess reuig: "Es tut mir sehr leid. Ich möchte mich bei den zwei Opfern entschuldigen. Ich wusste damals keinen anderen Ausweg mehr - da habe ich kurzfristig diesen wahnsinnig dummen Entschluss gefasst, die Überfälle zu machen". Die Angeklagte war vor ihrer Festnahme nur einen Tag nach den Taten arbeitslos; sie hat Schulden und leidet ihren Angaben nach seit längerem an erheblicher Kokain- und Tablettensucht, verbunden mit Alkoholmissbrauch.

Der Anklageschrift zufolge betrat die 43-Jährige damals gegen 23 Uhr eine Tankstelle in Thalgau-Enzersberg. Bewaffnet mit einer schwarzen Schreckschusspistole (strafrechtlich als Waffe qualifiziert) und vermummt forderte sie vom dortigen Shopmitarbeiter Geld. Beute machte die Frau , die das knapp 50-jährige Opfer auch mit einem Elektroschocker bedroht, aber keine: Der Angestellte konnte letztlich flüchten. Nachdem sie nach dem gescheiterten Überfall kurz nach Hause gefahren war, versuchte es die Angeklagte Stunden später ein zweites Mal. Sie fuhr nunmehr zu einer Tankstelle in Eugendorf, betrat diese gegen 3.50 Uhr und richtete erneut ihre geladene Schreckschusspistole gegen den dort Dienst tuenden Mitarbeiter und forderte Geld. Diesmal konnte sie 1875 Euro erbeuten.

Auf die Frage des Vorsitzenden nach Motiv bzw. Hintergrund für die Überfälle gab die 43-jährige Flachgauerin mit Abendmatura folgendes an: " Ich hatte Schulden bei meinem Drogendealer. Er hat gesagt, wenn ich nicht endlich zahle, schickt er am nächsten Tag Leute zu mir, die dann ein ganz anderes Programm fahren." Sie habe dann vergeblich versucht, sich von bekannten Geld zu borgen: "Ich hatte enorme Angst. da bin ich auf die Idee mit den Überfällen gekommen." Die Pistole habe sie schon länger daheim gehabt: "Eine Freundin hat sie mir geschenkt. Als Schutz, weil ich früher von meinem Ex-Freund bedroht worden bin."

Der Schöffensenat verurteilte die Frau - bei einem Strafrahmen von einem Jahr bis zu 15 Jahren Haft - zu vier Jahren Gefängnis (nicht rechtskräftig). Richter Hanl: "Besonders erschwerend ist, dass die Angeklagte gleich zwei bewaffnete Überfälle verübte. Noch in derselben Nacht hat sie ein nächstes Opfer gesucht."

Den beiden Opfern, vertreten von Rechtsanwalt Stefan Rieder, sprach das Gericht 2600 bzw. 600 Euro Teilschmerzensgeld zu.