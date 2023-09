Flachgauerin verlor 70.000 Euro an Betrüger

Das Betrugsopfer sollte eine angebliche Kaution für die Tochter an einen Unbekannten übergeben.

Im Flachgau hat am Mittwoch eine 59-Jährige rund 70.000 Euro an Betrüger verloren. Die Frau war am Nachmittag von einem angeblichen Polizisten angerufen und zur Zahlung einer Kaution aufgefordert worden, da ihre Tochter nach einen Verkehrsunfall ansonsten ins Gefängnis müsse. Eine Stunde später kam ein Mann bei ihr zuhause vorbei, dem sie das Geld und Goldmünzen aushändigte, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Während der Stunde hatte der falsche Polizist ständig telefonischen Kontakt mit der Frau gehalten. Bei der Geldübergabe ließ sich die 59-Jährige keinen Ausweis zeigen. Am späteren Nachmittag kamen der Frau dann aber Bedenken und sie meldete den Vorfall bei der echten Polizei.