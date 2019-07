Am 28. Juni ist die 28-jährige Flachgauerin Julia W. an der Algarve, Portugals weltbekannter Küstenregion, verschwunden. Wie die SN bereits berichteten, befand sich die Grafikerin laut den Angaben eines jungen Belgiers, den sie in Portugal kennenlernte, auf ausgedehnter Europareise. Der ...