Flämmarbeiten lösten Brand in der Stadt Salzburg aus

Bei Arbeiten am Dach der Salzburg Wohnbau brach am Montagvormittag ein Brand aus. Das Gebäude musste evakuiert werden. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Ein Arbeiter musste in das Krankenhaus gebracht werden.

Am Montag gegen 11.15 Uhr brach in der Firmenzentrale der Salzburg Wohnbau an Alpenstraße ein Dachstuhlbrand aus. Der Auslöser waren offenbar Flämmarbeiten am Dach des Gebäudes. Das Haus musste evakuiert werden. Mitarbeitern der Dachdeckerfirma gelang es rasch, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Ein Arbeiter musste mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gebracht werden. Die Berufsfeuerwehr rückten mit zwei Drehleitern zum Einsatz aus Als die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr bei der Salzburg Wohnbau in Salzburg-Herrnau ankamen, waren die Flammen bereits gelöscht. Anschließend ging es darum, die Holzkonstruktion unter dem Flachdach für die Nachlöscharbeiten zu öffnen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen (darunter zwei Drehleitern) sowie 18 Mann zum Einsatz aus, die Freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann. Quelle: SN