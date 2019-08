Flamingo liebt das Baden im Almkanal: Zwei Rettungsaktionen

Freunde und Helfer - Salzburgs Polizei steht auch gefiederten Wesen in Not bei. Dienstagabend geriet ein Flamingo in die Strömung des durch die Stadt Salzburg fließenden Almkanals. Am Mittwoch ging der Vogel erneut Baden.

SN/polizei salzburg Die Polizisten und der Flamingo nach der geglückten Rettungsaktion.