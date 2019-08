Flamingos lieben das Baden im Almkanal: Zwei Rettungsaktionen

Freunde und Helfer - Salzburgs Polizei steht auch gefiederten Wesen in Not bei. Dienstagabend geriet ein Flamingo in die Strömung des durch die Stadt Salzburg fließenden Almkanals. Am Mittwoch ging erneut ein Flamingo Baden.

Zu zwei Tierrettungsaktionen musste die Salzburger Berufsfeuerwehr in den vergangenen Stunden ausrücken. Der Grund war jeweils der selbe: Ein Flamingo des St.-Peter-Weihers war in den Almkanal baden gegangen und abgetrieben worden. Am Dienstagabend konnte der erschöpfte Vogel von Polizisten in der Nähe des Bräustübls gerettet werden. Am Mittwoch ging er oder aber auch ein Kollege erneut baden. Erst wehrte sich das Tier gegen seine erneute Rettung, gegen 16 Uhr war es schließlich zu müde für Widerstand und ließ sich von der Berufsfeuerwehr aus dem Almkanal holen und zurück zu seinen Kollegen bringen. Zur Rettung am Dienstagabend verfasste die Polizei eine launige Pressemitteilung: "In den Abendstunden des 27. August 2019 versammelte sich die Flamingo-Kolonie des Sankt Peter Weiher, wie gewohnt, im stillen Tümpel. Einem Flamingo dürfte der Sinn jedoch nach einem Abenteuer gestanden sein, denn er gesellte sich nicht zu seinen Artgenossen. Stattdessen warf er sich kurzerhand in die Fluten des nahe gelegenen Almkanals. Die Strömung dürfte der Flamingo dabei jedoch gehörig unterschätzt haben. Mehrere Passanten konnten das panisch rudernde Tier, schon kurz darauf, bei der Riedenburg vorbeitreiben sehen. Die besorgten Bürger verständigten die Polizei und halfen tatkräftig bei der Suche nach dem inzwischen aus den Augen verlorenen Flamingo. Die alarmierte Streife ortete den völlig entkräfteten Vogel schließlich im Bereich des Müllnerbräus, in den Fängen eines Treibgutgitters. Bis dahin hatte der Flamingo schon eine Strecke von rund 2,5 Kilometer zurückgelegt. Mit vereinten Kräften konnte der Ausreißer durch die Beamten aus seiner misslichen Lage befreit werden. Dieser leistete bei seiner Anhaltung keinerlei Widerstand. Für den Transport stand wie gewohnt die Berufsfeuerwehr Salzburg zur Stelle. Der geschockte Flamingo konnte so wohlbehalten zu seinen Artgenossen zurückgebracht werden. Mit den Surfern im Almkanal dürfte der Ausreißer sobald wohl nicht mehr zu konkurrieren versuchen." Quelle: SN