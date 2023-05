Fleisch und Tierwohl liegen ihr am Herzen

Heide Furtlehner arbeitet bei Feinkost Stocker und ist seit Kurzem diplomierte Fleischsommelière. Die Stadt Nachrichten haben mit ihr über ihren Beruf und die Beziehung zu Fleisch gesprochen.

"Ich freue mich, wenn ich Tiere sehe, aber ich esse sie auch gerne. Das mag sich ein bisschen widersprechen, aber ich habe da einen anderen Bezug. Für mich gibt es die Milkakuh nicht, die man streichelt. Ich sehe eine Kuh auf der Weide stehen und denke mir: "Das ist eine schön gewachsene Kuh"", erklärt die sympathische 49-jährige als Metzgerin ausgebildete Maxglanerin Heide Johanna Furtlehner.

Erst kürzlich hat sie neben ihrer im Dezember 2022 aufgenommenen Tätigkeit im Traditionsbetrieb Feinkost Stocker ihr Diplom als Fleischsommelière am WIFI absolviert. Fleischermeister Ioan Nascu, der 2014 das Stocker übernahm, brachte sie in den Betrieb, nachdem sie ihr Geschäft "Die Schnauze" betriebskostenbedingt schließen musste. Von Anfang an habe er sie unterstützt und ihr viele Freiheiten gelassen. Selbst das Rinderfilet habe sie nach einmal Zuschauen schon selber schneiden dürfen. "Dann verschneidest du dich halt, aber nur so lernt man es", habe Inhaber Nascu gemeint.

Furtlehners Leben war bunt. Nach ihrer mit Auszeichnung abgeschlossenen Metzgerausbildung arbeitete sie lange Zeit als Busfahrerin und stellte später in ihrem Hundecafé Hundefutter her. Zu Tieren und Metzgereien habe sie immer einen besonderen Bezug gehabt, vor allem zum Stocker. "Meine Mutter hat hier schon gearbeitet. Ich bin schon als Schuldirndl hergekommen. Also ich bin eigentlich mit dem Ganzen groß geworden". Nascu schlug ihr den Diplomlehrgang vor und sie war begeistert. "Es hat sich ja so viel getan in Richtung Tierwohl, das interessiert mich einfach." Neben der Aufzucht und Haltung habe sie auch gelernt, wie man Fleisch am Besten weiterverarbeitet. Zudem habe sie dabei auch in Bereiche reingeschaut, wo man sonst nie hinkäme. Bei den Tierhaltern gäbe es so viele, "die so eine Liebe dazu haben."

Bei Stocker kümmert sie sich um alle Fleischbelange und Kundenwünsche. Dabei gefällt ihr vor allem der direkte Kundenkontakt und der Austausch von Rezepten, bei dem sie sich auch gerne welche für sich selbst notiert. "Wenn die Kunden dann zurückkommen und sagen: "Das war wirklich super." Dann freue ich mich und denke, ich habe alles richtig gemacht", schließt Furtlehner.