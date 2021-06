Flexibel betreut im eigenen Betrieb

16 Kinderbetreuungsplätze bietet die Firma has.to.be. am neuen Firmensitz in Radstadt an. Von der Gemeinde wurde man bislang nicht unterstützt.

SN/sw/has.to.be Flexible Kinderbetreuung im eigenen Betriebskindergarten. Für externe Kinder sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen sind per Mail unter be.kind@has-to-be.com möglich. Bild: hastobe