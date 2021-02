Flexibel sein und klein bleiben für den Erfolg

Als Spezialist für Problemlösungen zeichnet sich die Metallbaufirma Behensky aus. Sie punktet bei großen und kleinen Edelstahlbauteilen.

"Wir tüfteln sehr viel, das ist das Interessante an unserem Job. Dafür schätzen uns unsere Kunden, weil wir gut darin sind, die passende Lösung für ihr Problem zu finden", ist Erhard Behensky stolz, während er eine Reinigungsdüse zeigt. Das etwa fünf Zentimeter große Edelstahlteil wäre ohne die heutigen Hochpräzisionsmaschinen ebenso wenig zu produzieren gewesen wie ein Ovalzylinder, den sein Sohn Christopher in Händen hält. Moderne Technik macht's möglich. Andererseits sind in den Werkshallen auch noch eine Drehbank aus dem Jahr ...