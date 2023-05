Fliegendes Kalb: Feuerwehr rettete junges Rind aus steilem Gelände

Die Feuerwehr in St. Johann war am Donnerstagabend im Einsatz. Ein Kalb ist hundert Meter abgestürzt und musste von einem Hubschrauber geborgen werden. Das Tier ist wohlauf.

Im Ortsteil Einöden in der Gemeinde St. Johann im Pongau wurde am Donnerstagabend ein Kalb gerettet. Das Tier war etwa hundert Meter weit abgestürzt, berichtet Ortsfeuerwehrkommandant Johann Überbacher. "Das Kalb ist aus dem unwegsamen Gelände selbst nicht mehr herausgekommen und musste an einem Tau von einem Hubschrauber geborgen werden."

Tier stellte sich tot

Wie für Rinder in einer solchen Situation nicht unüblich, habe sich das verirrte Kalb zunächst regungslos auf den Boden gelegt. "Die stellen sich tot", sagt Überbacher. "Aber als es dann wieder zurück beim Bauernhof war, ging es dem Kalb wieder gut und es ist in den Stall gelaufen." Die Feuerwehrleute wurden um 19.29 Uhr alarmiert. Im Einsatz waren 25 Kräfte.