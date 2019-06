Fliegerbombe in Bischofshofen erfolgreich entschärft

Am frühen Donnerstagnachmittag wurde im Ortsgebiet von Bischofshofen bei Grabungsarbeiten eine Fliegerbombe entdeckt. Laut Polizei wurde im Umkreis von 150 Metern rund um den explosiven Fund eine Evakuierung durchgeführt. Die Bombe konnte entschärft werden - um 17 Uhr war der Einsatz beendet.

"Die Fundstelle der amerikanischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg lag gegenüber dem Bahnhof in Bischofshofen", so Polizeisprecherin Irene Stauffer. Die Bombe befand sich unter der Bodenplatte einer alten Waschhütte, die zu den teils abgerissenen ehemaligen ÖBB-Wohnhäusern an der Leitgeb-Straße gehörte. Das explosive Fundstück kam beim Entfernen eines alten Fundaments zum Vorschein.

Arbeiter entdeckten laut Stauffer gegen 12.15 Uhr die Fliegerbombe bei Grabungsarbeiten und alarmierten die Polizei. Die Fundstelle wurde daraufhin großräumig abgesperrt und der Entminungsdienst des Bundesheeres von der Polizei angefordert.

Laut Polizeisprecherin Stauffer war der Einsatz gegen 17 Uhr beendet: "Es handelt sich um eine US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Heeres-Entminungsdienst konnte diese relativ rasch entschärfen."

Der Zugverkehr war von zirka 15.30 Uhr bis 17 Uhr eingestellt. Laut ÖBB-Sprecher Robert Mosser war auch der Bahnhof gesperrt. "Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden um Verständnis."

