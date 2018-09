Das Hotel Goldener Hirsch hat ausgemistet und zum Flohmarkt geladen. Zwischen Schirmständern und Samowaren wurden viele Neugierige fündig.

Die Schlange wurde immer länger. Das Getuschel somit immer lauter. Was sie wohl erwartet, fragten sich die meisten. "Vor allem die Neugierde hat mich hierher getrieben", sagte Elfriede Grieshofer lachend. Die Salzburgerin wurde am Flohmarkt des Traditionshotels Goldener Hirsch am Freitag schnell fündig und kaufte einen schönen Spiegel um 20 Euro.