Flotte des Ferienhorts am Wolfgangsee wurde runderneuert

Jetzt ist die Flotte im Ferienhort St. Wolfgang/Ried wieder komplett: Am Samstag wurde das achte Boot in Dienst gestellt - und gleich getauft.

Am Tag der offenen Tür im Ferienhort in St. Wolfgang/Ried im Gemeindegebiet von St. Gilgen konnte am Samstag das achte und letzte Boot der runderneuerten Flotte des Vereins in Betrieb genommen worden. Das Land unterstützte die Anschaffungen der letzten Jahre mit 30.000 Euro. Der Verein Ferienhort bietet im Sommer Camps für rund 1000 Kinder und Jugendliche an. Ein Höhepunkt ist dabei die Ausfahrt mit den Booten.