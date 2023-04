Flotte Frauenpower in der Männerdomäne

Als erst dritte Notarin mit eigener Kanzlei in Salzburg hat Katja Klement im Februar die ihre eröffnet

Der Notariatsberuf war Katja Klement nicht unbekannt, hatte doch bereits der Vater seine eigene Kanzlei in der Paris-Lodron-Straße, in der sie bis zu seinem Tod mitarbeitete, ebenso bei seinem Nachfolger Wolfgang Hackenbuchner. Daraufhin folgten einige Jahre in Wien als Mitarbeiterin in einer Notariatskanzlei. "Jede und jeder in unserem Beruf strebt eine eigene Kanzlei an, und mir bot sich heuer die Gelegenheit, dass ich meine eigene im Andräviertel eröffnen konnte", freut sie sich. Stolz ist sie auf die runderneuerten Büroräume, die ...