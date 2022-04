Flucht nach vorn: Uni-Rektor verzichtet auf abgekürzte Wiederbestellung

Der Rektor der Universität Salzburg, Hendrik Lehnert, verzichtet auf eine abgekürzte Wiederbestellung. Dies gab er am Dienstagnachmittag bekannt - kurz bevor im Uni-Senat über seine zweite Amtszeit abgestimmt werden sollte.

Eigentlich wollte sich Uni-Rektor Hendrik Lehnert vorzeitig eine zweite Amtszeit sichern. Doch am Dienstag scheint sich Lehnert überraschend umentschieden zu haben: Am frühen Nachmittag gab er bekannt, auf eine vorzeitige Wiederbestellung zu verzichten.

Damit muss sich Lehnert für seine Bewerbung um eine zweite Amtsperiode in einer offenen Ausschreibung stellen. In einer Aussendung gibt die Universität Salzburg am Dienstag bekannt, dass sich Lehnert in einem "universitätsweiten und offenen Prozess" neu bewerben und damit auf die Senatsabstimmung und ein abgekürztes ...