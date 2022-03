Flucht von Dnipro nach Salzburg: "Der Körper ist da, das Herz in der Ukraine"

Von Dnipro nach Salzburg: Drei Tage lang war eine 45-Jährige mit Tochter (8) und Mutter (70) im Pkw unterwegs, ehe sie in Salzburg ankam.

Ein einziges Mal lachen sie herzhaft auf, die drei Frauen. Und zwar dann, als sie erzählen, welches deutsche Wort die achtjährige Vera von ihren neuen Mitschülerinnen als Erstes gelernt hat. ",Liebe' war es", übersetzt Anastasia Beketova von der ukrainischen Gemeinde in Salzburg. Sie begleitete die SN beim Besuch einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie in Salzburg. Während Vera in der Schule ist, versuchen die drei Frauen zu erklären, was bis zum 24. Februar keine von ihnen für möglich gehalten hätte: Sie sind jetzt Flüchtlinge, sie sind auf Hilfe angewiesen und leben in einem fremden Land, in einer Wohnung, die ihnen eine Salzburger Familie zur Verfügung stellt.

Das Mobiltelefon von Veras Mutter Alexandra Klymova klingelt. "Entschuldigung, ich brauche zwei Minuten", sagt sie. Es ist ihr Mann, der sich aus der Ukraine meldet. So wie sie ist auch er Psychologe und Psychotherapeut. Er arbeitet jetzt in einem Militärkrankenhaus. Es gehe im gut, sagt er. Täglich meldet er sich einmal bei seiner Frau. Im Vergleich zu Mariupol oder Charkiw sei die Lage in ihrer Heimatstadt Dnipro etwas besser, sagt Alexandra Klymova. Allerdings komme es auch dort zu Bombardements, der Flughafen sei zerstört worden.

Gibt es manchmal gute Nachrichten?

Ob es manchmal auch gute Nachrichten von zu Hause gibt? Alexandra Klymova überlegt. Gute Nachrichten seien es schon, wenn bei Angriffen wie jenem auf das Theater in Mariupol, in dem Hunderte Zivilisten Zuflucht vor den Bomben gesucht hatten, Verschüttete gerettet werden könnten. Und: Dass die Ukrainer so zusammenhielten und dem Krieg als großes Team die Stirn böten, sei in dem ganzen Wahnsinn die beste Nachricht. Betriebe spendeten Gelder für alles, was jetzt benötigt werde, Freiwillige kochten für Soldaten und Zivilisten, andere wiederum nähten Soldatenuniformen oder meldeten sich zum Rettungsdienst. Der russische Angriffskrieg hat aus vielen ukrainischen Zivilisten - Männer und Frauen - plötzlich Soldaten gemacht, die jetzt an der Front kämpfen. Was in Friedenszeiten unvorstellbar ist, benötigt jetzt keine langen Erklärungen. "Es ist der natürliche Wunsch des Menschen, andere zu beschützen. Es ist der Wunsch, gegen Unrecht zu kämpfen. Wenn die eigenen Frauen und Kinder in Gefahr sind, ist es unmöglich, nicht zu kämpfen", erklärt die 45-jährige Psychologin.



In ständiger Angst um das Leben ihres Sohnes

Auch der 20-jährige Sohn von Alexandra Klymovas Schwester Olesia Damchemko (41) kämpft an der Front. Wo genau er im Einsatz ist, weiß sie nicht. "Er darf es nicht erzählen", sagt sie. Vergangenen Dienstag hat sie zuletzt mit ihm telefoniert. Er sei unverletzt und bekomme genug zu essen, war alles, was sie erfahren hat. Der Weg in den Krieg war für Damir vorgezeichnet, denn er besucht die nationale Militärakademie der Ukraine. Dass es Männer wie ihn braucht, um das Land zu verteidigen, weiß Olesia Damchemko. "Er ist bereit, dort zu bleiben und zu tun, was er kann. Er wird nicht ins Ausland flüchten", sagt sie. Ihr aber bleibt nur die ständige Angst um sein Leben. Auf dem Nachtkästchen steht ein Foto ihres Sohns - in Uniform.

Olesia Damchemko war schon in Salzburg, als Russland den Angriff auf die Ukraine startete. Sie war Anfang Februar nach Wien geflogen - als Urlauberin. Sie kam nicht nur zum Sightseeing, sondern besuchte auch Bekannte in Salzburg. Zum für 3. März geplanten Rückflug kam es nicht mehr. Über Vermittlung der ukrainischen Gemeinde fand sie eine Wohnung, in der Platz für sich und die zwei am 5. März nachgekommenen Frauen und das achtjährige Mädchen ist. Auch wenn Vera in der Schule aufgrund der Sprachbarriere kaum etwas verstehe, seien ihre Klassenkollegen sehr nett zu ihr. Die Wohnungsbesitzer würden sich regelmäßig melden und fragen, ob sie etwas benötigten, und in die Ukraine könnten sie aus dem österreichischen Handynetz kostenlos telefonieren. "Wir sind so unendlich dankbar für die Hilfe hier in Österreich", betonen alle drei Frauen und wünschen sich mit Nachdruck, dass das auch so in der Zeitung steht.

Zukunftspläne haben sie keine, denn sie wollen so bald wie möglich wieder nach Hause. Bis es so weit ist, wollen sie anderen Ukrainern helfen - in Salzburg und in der Ukraine. Auch ein Deutschkurs stehe auf ihrer To-do-Liste, sagt Alexandra Klymova. Sie hat am 2. März mit ihrer Mutter Olga (70) und Tochter Vera ihre ostukrainische Heimatstadt Dnipro verlassen. Drei Tage waren sie im Auto unterwegs, bis sie an umkämpften Gebieten vorbei die Ukraine Richtung Westen durchquert hatten, über Ungarn nach Österreich gelangten und letztlich in Salzburg ankamen. Dort wartete schon Alexandra Klymovas Schwester Olesia Damchemko. Als Olesia noch Urlauberin war, habe sie erzählt, dass Salzburg die schönste Stadt der Welt sei, berichtet ihre Mutter Olga. Jetzt ist es die achtjährige Vera, die ihre Mutter, ihre Tante und ihre Oma auf die Schönheiten wie die über den Bergen aufgehende Sonne aufmerksam macht. Denn die Frauen nehmen ihre neue Umgebung wie durch einen Schleier wahr. Olesia Damchemko unternimmt lange Spaziergänge an der Salzach. Der Anblick des Wassers beruhige sie. "Noch macht nichts Freude, noch spüren wir keine gute Laune. Der Körper ist da, aber das Herz ist noch in der Ukraine", ergänzt ihre Schwester Alexandra Klymova.



SN-Soforthilfe

Kennwort für Ihre Spende:

"Ukraine - Humanitäre Hilfe für Menschen in Not"

Rotes Kreuz, Landesverband Salzburg

Salzburger Sparkasse

IBAN: AT11 2040 4005 0025 1363

BIC: SBGSAT2SXXX