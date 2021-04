Fluchtversuch mit 200 km/h: Autolenker wollte auf der A10 Polizeikontrolle entkommen

Der Lenker nutzte auf der A10 zudem eine Autobahnausfahrt, um der Zivilstreife zu entkommen. Außerdem machte er nach der Anhaltung falsche Angaben zu seiner Identität.

Am Montagnachmittag wurde eine Streifenbesatzung der Landesverkehrsabteilung auf der A10 auf einen Pkw-Lenker aufmerksam, der das Zivilfahrzeug mit zu hoher Geschwindigkeit überholte, weshalb die Verfolgung aufgenommen wurde. Trotz Annäherung an die 200 km/h durch den zivilen Streifenwagen, vergrößerte sich der Abstand weiter. Zu diesem Zeitpunkt galt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 km/h.

Besagtes Fahrzeug konnte schließlich eingeholt und zur Nachfahrt hinter dem Zivilfahrzeug aufmerksam gemacht werden, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Plötzlich nutzte der Fahrzeuglenker eine Autobahnabfahrt, um der Kontrolle vorerst zu entkommen.

Kurze Zeit später wurde der 36-jährige Lenker im Gemeindegebiet von Wals gesichtet. Im Zuge der Verkehrsanhaltung machte dieser zudem falsche Angaben zu seiner Identität. Der Grund für seine Flucht und die Falschangaben war eine fehlende Lenkberechtigung.

Dem Bosnier mit Wohnsitz im Tennengau wurde der Fahrzeugschlüssel vorläufig abgenommen.

Er wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, berichtet die Polizei in einer Aussendung.