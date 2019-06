Flüchtiger Häftling aus dem Pongau in Bayern gefasst

Der 55-Jährige war vor mehr als fünf Monaten nicht mehr von einem Freigang in die Justizanstalt Salzburg zurückgekehrt.

Ein aus einer Salzburger Justizanstalt geflüchteter 55-jähriger Pongauer ist Mittwochabend von der Polizei in Wonneberg in Bayern (Landkreis Traunstein) wieder geschnappt worden. Der Mann wurde nach seiner mehr als fünfmonatigen Flucht nach einem Hinweis an die Polizei gefasst, teilte die Polizeiinspektion Laufen Donnerstagvormittag in einer Aussendung mit.

Der flüchtige Häftling wurde beim Besteigen eines Fahrzeuges mit Traunsteiner Zulassung beobachtet. Ein Großaufgebot an Polizeikräften überprüfte daraufhin die Wohnadresse des Fahrzeughalters in Wonneberg und traf dabei auf den per europäischem Haftbefehl gesuchten Sträfling aus Österreich.

Der 55-Jährige leistete keinen Widerstand. Er soll am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der dann über seine Auslieferung nach seiner mehr als fünfmonatigen Flucht entscheidet.

Quelle: SN, Apa