Er kam vor drei Jahren als Flüchtling - doch seinen Beruf als Arzt durfte er bis heute nicht ausüben. Jetzt kann der 31-jährige Syrer Amjad Al Dawod die Facharztausbildung zum Chirurgen machen.

Drei Jahre ist es her, dass Amjad Al Dawod in Bad Gastein aus einem Flüchtlingsbus ausgeladen wurde "wie eine Kiste Bier" - so beschreibt den Vorgang der Hotelier und Neos-Politiker Sepp Schellhorn, der sich des heute 31-Jährigen angenommen hat.