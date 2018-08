Flüchtlinge: Drei Jahre nach der Welle - Salzburger Helfer erinnern sich

Die Flüchtlingskrise hat Spuren hinterlassen. Politisch spürt man sie bis heute europaweit. Bei den freiwilligen Helfern hat sich die Zeit eingeprägt.

Von vielen Erinnerungsstücken kann sich Karl Müller nicht trennen. In seinem renovierten Bauernhaus in Fridolfing im benachbarten Bayern hat er einen ganzen Raum der Flüchtlingswelle des Jahres 2015 gewidmet. An den Wänden hängen Zeichnungen, die er von Kindern bekam. Neben einem Foto von Mutter Theresa hängen Bilder von Kollegen, die wie er freiwillig geholfen haben. Auch seine Warnweste hat er behalten. "Diese Zeit hat einen besonderen Platz in meinem Herz", sagt Müller, der in wenigen Tagen 80 wird.