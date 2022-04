Flüchtlinge im Tennengau: "Das verschiebt natürlich deine Wertigkeiten"

Die Hilfs- und Spendenbereitschaft im Tennengau ist nach wie vor ungebrochen. An der HAK hat die ganze Schule für eine Flüchtlingsfamilie zusammengeholfen.

Nataliia Havrylova, ihr 17-jähriger Sohn und ihr 84-jähriger Vater hatten Glück im Unglück: Drei Tage brauchten sie für ihre Flucht aus dem umkämpften Mykolajiw am Schwarzen Meer an die polnische Grenze, Ende März kamen sie schließlich in Salzburg an und wohnen nun in einer ehemaligen Hausmeisterwohnung in der Halleiner HAK. Ihr Mann und die beiden älteren Söhne sind nach wie vor in der Ukraine, sie telefonieren täglich. "Vor Kurzem ist eine Rakete nur zwei Häuser neben unserem eingeschlagen", sagt sie.

...