19 Flüchtlinge in einem Kleintransporter geschleppt: Teilbedingte Haft für 21-jährigen Usbeken in Salzburg

Der am Dienstag am Landesgericht Salzburg rechtskräftig verurteilte Usbeke war von der Polizei am 11. Oktober bei Mühlbach am Hochkönig festgenommen worden. Die Flüchtlinge, die auf engstem Raum in dem Transporter stundenlang ausharren mussten, wollten nach Deutschland.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Der Prozess fand am LG Salzburg statt.