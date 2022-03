Flüchtlinge: Tamsweg fährt soziale Strukturen wieder hoch

2015 wurde ganz Österreich vom Flüchtlingsstrom überrascht. Mittlerweile wurden Strukturen geschaffen. Seit Montag sind in der Wöltinger Straße wieder Schutz suchende Menschen untergebracht.

In enger und regelmäßiger Abstimmung zwischen Gemeinde, Behörde, Polizei, AMS, Caritas, Forum Familie, Diakonie und der Plattform LungauerInnen für Menschen bereitete man sich in der Vorwoche auf die Ankunft ukrainischer Kriegsflüchtlinge vor. Bgm. Georg Gappmayer (ÖVP): "Bereits in der Vorwoche sind über 60 Menschen, überwiegend Frauen und Kinder, im Lungau angekommen und untergebracht worden."

2015 initiierte der Ortschef den Arbeitskreis: "Mir ging und geht es um die gemeinsame Abstimmung, um die Situation bestmöglich beurteilen und auch bewerkstelligen zu ...