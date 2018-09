Flüchtlingspatin begleitet Eintritt in die Gesellschaft

Andrea Kasper aus Rif ist eine von rund 100 Salzburgerinnen und Salzburgern, die sich zur Patin für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ausbilden ließen. Seit gut einem Jahr unterstützt sie Kalil.

Die Kinder waren ausgezogen, das Haus plötzlich ungewohnt leer. "Ich war mit einem Mal in einer Lebenssituation, in der ich Zeit für etwas Neues hatte. Es hat mir einfach gut reingepasst", erzählt Andrea Kasper.

Die Sozialarbeiterin ist eine von bisher rund 100 Salzburgern, die sich von der Kinder- und Jugendanwaltschaft (KIJA) kostenlos zur Patin für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ausbilden ließen.

Kalil ist seit Kurzem 19. Als er vor eineinhalb Jahren nach seiner Flucht aus dem westafrikanischen Guinea in Salzburg ankam, war er 17 - einer von knapp 200 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Salzburg. Das Angebot der KIJA, sich von ehrenamtlichen Einheimischen im Alltag begleiten zu lassen, nahm er bereitwillig an.

Schon in den ersten sechs Monaten nach seiner Ankunft lernte er so gut Deutsch, dass er die B1-Prüfung absolvieren konnte. Zwischen September 2017 und Juni 2018 holte er seinen Pflichtschulabschluss nach. Nur fünf Wochen später hatte er die Zusage für eine Lehrstelle als Kellner.

Diese Erfolgsgeschichte verdankt er nicht zuletzt Andrea Kasper. Sie begleitet ihn seit Juni 2017 als Patin. "Anfangs haben wir sehr viel Deutsch gelernt. Dann ging es um den Pflichtschulabschluss", sagt Kasper. Immer wieder lud sie Kalil auch zu Ausflügen ein - sei es ins Haus der Natur oder auf den Wochenmarkt in Hallein.

Mittlerweile konzentriert sich ihre Unterstützung in erster Line auf lebenspraktische Dinge. "Vieles, was uns alltäglich erscheint, ist für ihn neu und nicht selbstverständlich", sagt Kaspar und nennt als Beispiel das Hemdenbügeln. Kalil selbst zeigt sich aber auch von ganz anderen Dingen überrascht: "Ich kenne meine Nachbarn auch nach Monaten noch nicht. Das gäbe es in meiner Heimat nicht."

Andrea Kasper erzählt eine weitere Anekdote, die sie als Kalils Patin hautnah miterlebte. Im Sommer hatte sich der selbstbewusste junge Mann von dem bisschen Geld, das er sich über Monate hinweg angespart hatte, das Sommerticket der ÖBB gekauft. "Er wollte Österreich kennenlernen", sagt Kasper. Nachdem er zusammen mit einem Freund Wien besichtigt hatte, überzeugte ihn seine Patin davon, auch noch nach Innsbruck zu fahren.

Von dort zurückgekommen, weigerte er sich, allein auch noch nach Graz zu fahren. "Als ich ihn nach dem Grund dafür fragte, erklärte er mir, dass die Leute in Innsbruck einen großen Bogen um ihn machten, wenn er nach dem Weg fragen wollte. Mit mir als Begleiterin wäre ihm das nicht passiert, ist Kalil überzeugt", erzählt Kasper.

Nun gilt Kalils volle Konzentration seiner Kellnerlehre. Seine Position als Mittelfeldspieler in der Kampfmannschaft eines Salzburger Stadt-Fußballclubs hat er dafür aufgegeben. "Das ist zeitlich nicht mehr möglich."

Beendet ist die gemeinsame Reise von Andrea Kasper und Kalil auch mit dem Start der Lehre nicht. Sie hofft, ihren Schützling weiter ein Mal pro Woche treffen zu können. "Wir sind noch nicht am Ziel. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass unser Kontakt plötzlich abbricht", sagt Kasper. Auch Kalil schüttelt den Kopf. Der nächste KIJA-Kurs startet im Herbst. Am 2. Oktober um 18 Uhr findet in den Räumlichkeiten der KIJA in der Gstättengasse 10 in Salzburg ein Informationsabend statt. Anmeldungen sind bis 27. September unter openheart@salzburg.gv. at oder 0662/43 05 50 möglich.