Flüchtlingspfarrer aus St. Veit: "Migranten werden andocken, wenn wir ihnen die Chance geben"

Nichts habe sein Leben so sehr verändert wie die Ernennung zum Flüchtlingspfarrer, sagt Alois Dürlinger. Im Interview zieht er Bilanz.

Alois Dürlinger nahm 2014 die ersten Flüchtlinge in seiner Pfarre in Sankt Veit auf. Ein Jahr später waren es bereits 50. Seit 2015 ist er Flüchtlingspfarrer der Erzdiözese Salzburg. In seiner Funktion hat er in den vergangenen Jahren Hunderte Migranten betreut.

Sind die kulturellen Unterschiede zu groß für eine echte Integration? Es ist die Frage, was ich als Ziel der Integration ansehe: dass man Menschen irgendwann nicht mehr von uns unterscheiden kann? Das wird es nicht spielen. Aber ...