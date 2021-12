Flüge aus Großbritannien: Salzburg verlangt vom Bund schärfere Einreiseregeln

Der Flughafen Salzburg erwartet an diesem Wochenende etliche Maschinen aus Großbritannien und den Niederlanden. Beim Land ist man in Alarmstimmung, weil eben auch die Omikron-Variante an Bord sein könnte.

SN/flughafen salzburg Seit 11. Dezember ist die British Airways zurück am Salzburger Flughafen. Weil in Großbritannien die Omikron-Variante grassiert, wächst die Sorge bei der Landespolitik vor den Ankünften.