Flug gecancelt: 100 Napoli-Fans verpassen Champions-League-Match in Salzburg

Rund 100 Anhänger des SSC Neapel, die dem Fußballspiel gegen Salzburg beiwohnen wollten, konnten am Mittwoch nicht nach Österreich fliegen.

Der Grund, warum die besagten Fans das Match heute Abend in Salzburg wohl nicht verfolgen können: Ihr Easyjet-Flug vom neapolitanischen Flughafen Capodichino nach Wien-Schwechat am frühen Mittwoch wurde gecancelt.

Die Tifosi wollten nach Flugankunft in Wien Autos mieten, um dann nach Salzburg zu fahren. Sie mussten jedoch auf ihre Pläne verzichten, berichten neapolitanische Medien. Erwartet wird, dass rund 1500 Fans des Clubs das Spiel am Mittwochabend in Salzburg besuchen werden.



Quelle: SN