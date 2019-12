Den Cargo-Master-Lader setzt der Flughafen Salzburg dazu ein, Gepäckstücke oder Fracht in den Bauch der Flugzeuge zu befördern. Es ist nicht das einzige Fahrzeug am Airport mit E-Motor.

Am Freitag rollte der Cargo-Lader zum ersten Mal über das Rollfeld in Salzburg: Das Fahrzeug wird künftig die Gepäckstücke der Passagiere aber auch Fracht in die Flugzeuge laden. Ein Sondertransport hat den Lader nach Salzburg gebracht. Das Fahrzeug wurde in ...