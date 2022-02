Flughafen Salzburg ist für Oligarchen-Jets gesperrt

Als Antwort auf den Krieg in der Ukraine hat Österreich den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. In Salzburg trifft das in erster Linie Privatflugzeuge reicher Russen - die den Salzburg Airport bisher gerne nutzten. Unterdessen demonstrierten am Sonntag auch in Salzburg zahlreiche Menschen für Frieden in der Ukraine.

SN/privat Kundgebungsteilnehmer auf der Nonntaler Brücke.