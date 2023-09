Flughafen Salzburg startet mit Reinigung des Grundwassers

Löschschaum von Feuerwehrübungen hatte Chemikalien in das Grundwasser gebracht. Am Mittwoch werden die Container für die Anlage geliefert.

Der Salzburger Flughafen startet mit der aufwendigen Reinigung des Grundwassers. Diese war nötig geworden, weil durch Löschschaum, der jahrzehntelang bei Feuerwehrübungen verwendet worden war, Chemikalien (PFAS) in das Grundwasser gelangt waren.

Dazu wird nun am Flughafen eine Filteranlage aufgebaut. Am Mittwoch werden die Container mit dem Material geliefert. Bis Ende September wird die Technik aufgebaut. Drei Aktivkohlesilos und zwei Sandfiltersilos werden aufgestellt, in denen das verschmutzte Grundwasser gereinigt wird. Diese Türme werden bis zu zehn Meter hoch. Im Oktober wird es dann Testläufe der Anlage geben, Anfang 2024 soll sie in Vollbetrieb gehen.

Wie lange die Anlage dann in Betrieb sein wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Sobald die Filter laufen, werden Proben genommen, um die Chemikalien im Grundwasser zu beobachten. Wenn sich hier eine Besserung zeige, könne man einen Zeitfaktor nennen, heißt es vonseiten des Flughafens. Man müsse aber davon ausgehen, dass die Reinigung mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Für den Bau der Filteranlage und einen zweijährigen Betrieb geht man von Kosten von 1,5 Millionen Euro aus.