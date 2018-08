Fluglärmstreit: Chefin stattete bayerischen Bürgermeistern Besuch ab

In den vergangenen Monaten hätte sich die Situation verschlechtert, nicht verbessert, sagen die Bayern. Sie fordern in einem Brief Maßnahmen von der Flughafenleitung. Diese reagierte sofort - und zwar mit einer Visite in Freilassing.

SN/robert ratzer Der Tower des Salzburger Flughafens – der Arbeitsplatz der Fluglotsen.