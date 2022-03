Flugunfall mit Heißluftballon in Radstadt: Fünf Personen verletzt

In Radstadt hat sich am Samstagvormittag ein Flugunfall mit einem Heißluftballon ereignet.

Der 61-jährige Pilot habe gegen 11.10 Uhr versucht, das Fluggerät in Radstadt zu landen. Dabei touchierte er mit dem Heißluftballon aufgrund des starken Windes mehrere Bäume und schlitterte einige Meter am Schneefeld entlang, bevor er nur wenige Meter vor einer Stromleitung wieder in die Luft aufstieg, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

Ein Passagier sei dabei bodennah aus dem Ballonkorb gefallen. Beim zweiten Landeversuch konnte der Pilot den Ballon landen, wobei auch hier der Korb samt Besatzung rund 35 bis 40 Meter durch das Schneefeld schlitterte, bevor dieser zum Stillstand gekommen sei. Dabei hätten sich die restlichen an Bord befundenen Passagiere sowie der Pilot ebenso leicht verletzt. Sie seien alle nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes zum Ärztezentrum Altenmarkt gebracht worden, so die Polizei.