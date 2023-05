Flugzeugabsturz im Pinzgau fordert zwei Menschenleben

Zwei Tote bei einem Flugzeugabsturz in Bruck an der Glocknerstraße im Salzburger Bezirk Zell am See. Die Pinzgauer Bundesstraße (B311) wurde gesperrt.

BILD: SN/ROTES KREUZ SALZBURG Kleinflugzeug in Bruck an der Glocknerstraße abgestürzt

Samstagmittag ist in der Pinzgauer Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße ein Flugzeug abgestürzt. Das Leichtflugzeug war in Eggenfelden (Deutschland) gestartet und in Richtung Bruck geflogen. Die beiden bisher unbekannten Insassen sind laut Aussendung der Polizei bei dem Absturz ums Leben gekommen. Die Absturzursache ist noch nicht bekannt. Der Unfall ereignete sich am Parkplatz bei der Rodelbahn. Da es an der Absturzstelle zu einem Brand und mehreren Explosionen kam, wurde die Pinzgauer Bundesstraße (B311) gesperrt.