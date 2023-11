Flugzeugabsturz im Lungau: Alle Opfer eindeutig identifiziert

Nach dem Flugzeugabsturz am 2. November in St. Andrä im Lungau konnte nun die Obduktion der vier Verunglückten abgeschlossen und eine eindeutige Identifizierung vorgenommen werden. Das meldete die Salzburger Polizei am Freitag.

BILD: SN/LANDESFEUERWEHRVERBAND SALZBURG Das abgestürzte Flugzeug.