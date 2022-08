Flurbrand in Sankt Gilgen am Wolfgangsee - 110 Freiwillige im Einsatz

Am späten Sonntagnachmittag kam es in Sankt Gilgen zu einem Flurbrand. Auf welche Größe sich der Brand ausgebreitet hatte, war vorerst nicht bekannt.

In Sankt Gilgen am Wolfgangsee kam es im Ortsteil Winkl Richtung Fürberg am Sonntagnachmittag zu einem Flurbrand, teilte die Landesfeuerwehrzentrale auf SN-Anfrage mit. Der Waldbrand hatte sich auf einer Fläche von rund einem halben Hektar ausgebreitet. Bereits am Sonntag konnte er gelöscht werden, "aktuell sind hauptsächlich Rauchlöscharbeiten im Gange", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagabend. Eine Polizeidrohne überflog noch das Gebiet zur Ortung möglicher Glutnester. Die Brandursache stand am Montagvormittag noch nicht fest. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

Insgesamt waren 110 Freiwillige der Feuerwehr, Berg- und Wasserrettung mit 18 Fahrzeugen, fünf Booten und einem Hubschrauber im Einsatz. Die Flammen wurden unter anderem von Booten vom See aus und mit einem Polizeihubschrauber bekämpft, der Wasser aus dem See aufgenommen hatte. Wasserretter unterstützen ebenfalls den Löscheinsatz.