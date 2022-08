Flurbrand in Sankt Gilgen am Wolfgangsee - 91 Freiwillige im Einsatz

Am späten Sonntagnachmittag kam es in Sankt Gilgen zu einem Flurbrand. Auf welche Größe sich der Brand ausgebreitet hatte, war vorerst nicht bekannt.

In Sankt Gilgen am Wolfgangsee kam es im Ortsteil Winkl Richtung Fürberg am Sonntagnachmittag zu einem Flurbrand, teilte die Landesfeuerwehrzentrale auf SN-Anfrage mit. Über die Größe des Feuers war vorerst nichts bekannt. Der Brand dürfte bereits gelöscht worden sein, "aktuell sind hauptsächlich Rauchlöscharbeiten im Gange", sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegen 20 Uhr.

Insgesamt 91 Freiwillige der Feuerwehr, Berg- und Wasserrettung waren mit 18 Fahrzeugen, fünf Booten und einem Hubschrauber im Einsatz.