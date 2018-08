Flut in Hinterglemm: Landesstraße ist ab Sonntag, 19 Uhr, wieder bis zum Talschluss offen

Starke Regenfälle in der Nacht auf Sonntag hatten erneut zu einem Murenabgang auf der Glemmtaler-Straße geführt.

Durch die Sturzflut am Donnerstagabend war die Glemmtaler Landesstraße L111 vor allem im Bereich des Talschlusses schwer beschädigt worden. Zwischen der Talstation der Hochalmbahn und dem Talschluss im Hinterglemmer Ortsteil Lengau hatten Muren einen Fahrstreifen auf einer Länge von 70 Metern mehr oder weniger weggerissen.

Nachdem die Schlammmassen, Holz und Geröll in intensivster Arbeit entfernt worden waren und die Straße zuerst mehrmals für je eine halbe Stunde einspurig wieder befahrbar war, kam es durch starken Regen in der Nacht auf Sonntag zu einer erneuten Vermurung. Laut Michael Eberharter, Ortsfeuerwehrkommandant von Saalbach-Hinterglemm, waren die Straße aber bald darauf erneut freigeräumt.

Am Sonntag am späten Nachmittag konnte Saalbach-Hinterglemms Bürgermeister Alois Hasenauer (ÖVP) dann mit einer ersten erfreulichen Meldung aufwarten: "Ab Sonntag, 19 Uhr, ist die Straße in den Talschluss hinein wieder durchgehend offen. Abschnittsweise gibt es - weil einspurig - eine Ampelregelung."

Tatsache ist: Die enormen Regenfälle, die Sturzflut und die Murenabgänge haben enorme Schäden angerichtet. Dazu der Bürgermeister: "Wie hoch der Gesamtschaden ist, lässt sich nicht abschätzen." Es seien "sicher an die 50 Objekte" betroffen. Vor allem Keller und (Tief-)Garagen von Privathäusern und Hotels, aber auch Holzbrücken oder der Talstationsbereich des Schattberg X-press.