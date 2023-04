Flutkatastrophe in Salzburg: Wie ein Dach im Wallersee den Rettern beim Üben hilft

Kommende Woche treiben "Hilflose" im Wallersee. Zum Glück nur eine Übung, für 25 Schüler der HTL in Salzburg aber ein Ernstfall: Sie mussten ein Dach bauen, das schwimmt.

Starkregen in Salzburg, der Katastrophenalarm wird ausgelöst. Orte sind überflutet, die Menschen retten sich in letzter Sekunde auf Hausdächer.

Genau auf dieses Szenario bereiten sich Einsatzkräfte in Salzburg vor. In der kommenden Woche findet eine internationale Großübung statt. Rotes Kreuz, Wasserrettung, Feuerwehr, Bundesheer, Polizei: 650 Helferinnen und Helfer von Einsatzorganisationen aus Salzburg, Tirol und Bayern üben an vier Standorten in der Stadt Salzburg, im Tennengau und im Flachgau für den Ernstfall - vom Zugunglück über eingestürzte Häuser bis ...