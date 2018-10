Föhnsturm wütete in Salzburg

Muren, Überflutungen und Zivilschutzalarm im Süden des Bundeslands.

Nicht nur Kärnten, Tirol und Italien wurden in der Nacht auf Dienstag von schweren Stürmen heimgesucht. Auch im Süden des Landes Salzburg war es seit Montagabend zu starken Regenfällen gekommen, Meteorologen hatten auch hier einen orkanartigen Föhnsturm vorausgesagt.

Gerechnet wurde mit Windböen bis zu 130 km/h, der Höhepunkt des Sturms wurde zwischen 20 Uhr und 6 Uhr früh vorhergesagt. Erst in den Morgenstunden wurde eine Entspannung der Situation erwartet.

Die Landesalarm- und Warnzentrale stockte vorsorglich ihren Personalstand auf, Warnstufe Rot galt von Krimml bis Uttendorf, im Rauriser Tal, Gasteinertal und Hüttschlag-Großarl. Den Bewohnern des Salzburger Südens wurde empfohlen, lose Gegenstände im Freien festzuzurren, Fenster- und Rollläden zu schließen Autos in Garagen abzustellen und sich nicht im Freien aufzuhalten. Auch das Rote Kreuz im Lungau, Pinzgau und Pongau wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Bis zum späten Abend gab es im Bundesland jedoch keine Verletzten zu versorgen.

Kurz nach 21 Uhr wurde in Muhr im Lungau Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Einsatzkräfte forderten die Bewohner auf, die oberen Stockwerke ihrer Häuser aufzusuchen. In Wörth bei Rauris musste die L112 nach einem Murenabgang gesperrt werden. Im Pongau trat gegen 21.30 Uhr die Großarler Ache über die Ufer. Im Gasteinertal hatten Freiwillige Feuerwehren schon am Nachmittag Hochwasserschutzdämme aufgebaut, auch die Feuerwehr Hüttschlag wurde alarmiert.

Bis 22.30 Uhr stürzten mehrere Bäume im Flachgau und in Mittersill auf Straßen, auch hier rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus. Auch in der Stadt Salzburg gab es einzelne Einsätze für die Berufsfeuerwehr - etwa, als am Gaisberg und in der Alpenstraße Bäume auf die Fahrbahn stürzten. Nach Auskunft der Landesalarm- und Warnzentrale waren auch mehrere Haushalte im Bundesland zeitweise ohne Strom.

Die Salzburg AG senkte im Staubereich der Salzachkraftwerke im Pongau als Vorsichtsmaßnahme den Pegel des Wassers, um "einen problemlosen Durchfluss gewährleisten zu können", wie es hieß.



Quelle: SN