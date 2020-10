Föhnsturm: Zwei 15-jährige Segler gerieten am Zeller See in Seenot

Wegen des Föhnsturms in den Salzburger Bergen sind am Samstagvormittag zwei 15-jährige Burschen am Zeller See in Seenot geraten.

Den beiden jungen Seglern war es bei Windspitzen von bis zu 93 km/h nicht mehr gelungen, mit ihrem Katamaran das Ufer zu erreichen. Bei einem Wendemanöver kenterte das Boot schließlich. Wegen eines bereits laufenden Einsatzes wurde ein Wasserretter aber sofort auf die Notlage der Jugendlichen aufmerksam. Trotz widriger Bedingungen - es herrschte Windstärke 7 bis 8 mit starkem Wellengang - gelang es einem Boot der Wasserrettung und einem Boot der Polizei, die beiden 15-Jährigen rasch zu erreichen. "Die Wellen waren zu diesem Zeitpunkt gut einen bis 1,50 Meter hoch", sagte Michael Kling von der Wasserrettung des Samariterbunds. Die zwei Segler konnten unverletzt geborgen und ihr gekenterter Katamaran ans Ufer gezogen werden. Die Einsatzkräfte waren ursprünglich alarmiert worden, weil ein am Ufer festgemachtes Boot durch Wind und Wellen vollzulaufen drohte. "Wir haben das Boot ausgepumpt und herausgehoben", sagte Kling. Und wie die Polizei berichtete, konnte auch ein mit zwei Insassen besetztes Ruderboot noch sicher durch das Polizeiboot ans Ufer geleitet werden. Quelle: APA