Folgenschwere Schießerei mit Polizei: 37-jähriger Salzburger im April vor Schwurgericht

Inzwischen liegt er bereits 21 Monate zurück, der hochdramatische Polizeieinsatz in Salzburg-Leopoldskron, bei dem ein Polizist sowie ein 37-jähriger, damals unter Drogen stehender, psychotischer Salzburger durch Schüsse schwer verletzt wurden. Der 37-Jährige (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) muss sich nun am 26. April am Salzburger Landesgericht vor einem Geschworenensenat verantworten.

SN/chris hofer Im Bereich der Hauseinfahrt zu diesem Wohnhaus war es zu den folgenschweren Schüssen gekommen.