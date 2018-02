Forellenweg: Stadt und Eigentümer ringen um Lösung

Problem in Liefering: Die Eigentümer wollten ein Straßenstück der Stadt schenken, die Stadt nimmt es allerdings erst an, wenn es zuvor saniert wird - und diese Kosten wollen wiederum die Eigentümer nicht tragen.

Nach wie vor verfahren ist die Situation beim Forellenweg. Jetzt gehen auch Ausschussmitglieder der Interessengemeinschaft "Straße Herrenau-Rott" an die Öffentlichkeit.

Sie pochen darauf, dass der Forellenweg endlich saniert wird. Und zwar zur Gänze und nicht nur das desolate Teilstück, worüber Stadt und Eigentümer seit bereits zwei Jahren im Streit liegen. Sie wollen sich in Sicherheit wissen im Fall, dass einmal Gefahr im Verzug ist. "Was, wenn es etwa bei uns herunten - hier wohnen mehr als 100 Leute - einmal brennt?", geben Josef Kapler, Irmgard Hillinger und Hans Schmidt zu bedenken. Es gibt eine alternative Strecke durch den Wald, die aber derart schmal ist, dass kein Feuerwehrauto durchkommt. "Die auszubauen, kommt die Stadt bestimmt fünf Mal so teuer, als das desolate Stück herzurichten. Was, wenn Einsatzfahrzeuge am desolaten Hügel abstürzen? Es ist zwar schon viele Jahre her, aber da gab es bereits einmal einen tödlichen Unfall", sagen sie. Im Übrigen ist für sie die Haftungsfrage unklar.

Streit um eine Zufahrt:





Keiner will sie wirklich haben

Wie die "Stadt Nachrichten" in ihrer Ausgabe vom 8. Februar berichteten, können sich die Stadt und die drei Besitzer eines knapp 100 Meter langen Teilstücks, das als öffentliche Zufahrt für eben den weiter unterhalb liegenden Ortsteil Herrenau-Rott dient, nicht einigen. Die Eigentümer wollten das Straßenstück der Stadt schenken, die Stadt nimmt es allerdings erst an, wenn es zuvor saniert wird - und diese Kosten wollen wiederum die Eigentümer nicht tragen. Sie sind überzeugt, dass die Probleme der Straße erst begannen, als die Stadt einen Kanal verlegte. Das war nötig, um die entstehende Siedlung Herrenau zu erschließen.

Die Stadt hat zwei Sanierungsvorschläge ausgearbeitet und angeboten, sich an den Kosten zu beteiligen. Die Besitzer lehnen einerseits aus Kostengründen ab, andererseits müssten insgesamt fast 2000 Quadratmeter Grund abgetreten werden, u. a. für eine Verbreiterung, die die Stadtplanung vorgeschrieben hat. "Standard ist nun mal eine Mindestbreite von 4,5 Metern", sagt dazu Stadtrat Johann Padutsch (BL). "Aber das ist nicht in Stein gemeißelt." Ob die Kanalbauarbeiten seinerzeit das Abrutschen des betroffenen Teils verursacht hätten, dafür gebe es keinen Beweis.

Padutsch ist sich jedoch bewusst, dass die Stadt reagieren muss, wenn die Gefährdung tatsächlich zu groß werde. "Es wird nichts übrig bleiben, als ein Verfahren zur Zwangssanierung einzuleiten, und da muss erst geklärt werden, wer welche Kosten zu tragen hat."