Formel-1-Star überzeugte als Fahrlehrer im Pinzgauer Schnee

Von Valtteri Bottas bis zu Toto Wolff: Das Formel 1-Team von Weltmeister Lewis Hamilton fühlte sich am Brandlhof in Saalfelden pudelwohl. Auch Toyota genoss die Pinzgauer Winterlandschaft - Eishockey in Zell am See inklusive.

Auch Motorsport-Weltmeister brauchen manchmal Ablenkung. Im Teststress (Formel 1) bzw. mitten in der Saison (Langstrecken-Weltmeisterschaft) genossen die Champions von Mercedes und Toyota ein "Training" der besonderen Art: Teambuilding und Abwechslung vom Alltag im Pinzgau. Gastgeber war Ex-Rallye-Profi Manfred Pfeiffenberger, der ...