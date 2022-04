Forscher auf dem Sonnblick wollen Wolken verstehen

In der Klimaforschung sind Wolken noch große Unbekannte. Um mehr über diese zu erfahren, entsteht nun am Sonnblick ein neues Zentrum. Da rückte selbst der Minister an.

Am Tag, an dem sich alles um sie drehte, zeigten sie sich kaum. Fast keine Wolke befand sich am Dienstagnachmittag am Himmel über dem Hohen Sonnblick. Das führte aber dazu, dass Elke Ludewig vor einer spektakulären Kulisse die neuen Messgeräte der Forschungsstation präsentieren konnte.

Die Leiterin des Observatoriums steht auf über 3106 Metern Seehöhe und zeigt auf einen Staubsauger. In Fachkreisen heißt der silberne Schornstein auf dem Dach der Station freilich nicht so, Laien könnten sich aber so ...