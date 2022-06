Forscher sind mit Radar den alten Römern im Flachgau auf der Spur

Das archäologische Projekt im Seenland brachte Hinweise auf einen bislang unbekannten Gutshof. Ein Grundbesitzer fand Fibeln und Münzen.

Experten konnten mit Georadar und -magnetik die unter der Erde liegenden Reste von vier schon lang bekannten römischen Gutshöfen in Obertrum, Mattsee, Schleedorf und Seekirchen wiederentdecken und kartieren. Für dieses Projekt "Vergraben und vergessen" fand am Dienstag die Abschlussveranstaltung in Seeham statt. Einem Besucher eines ähnlichen Infoabends in Seekirchen haben es Archäologen zu verdanken, dass sie jetzt vor einem neuen spannenden Projekt stehen.

Ein Eigentümer in Köstendorf habe auf seinem Grund und bei einem Nachbarn römische Fibeln und ...